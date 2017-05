Příklad pro Česko: Krásný most pro cyklisty vede v nizozemském Utrechtu přes školu | Reflex.cz

Pokud v něčem Česká republika za světem dlouhodobě zaostává, tak jsou to moderní a architektonicky originální veřejné stavby. Jinde na originální nápady narážíme každý den a stát, města i obce do nich investují hodně peněz. U nás je podobných projektů daleko méně. Za příklad fantastického nápadu může sloužit nový most pro cyklisty a pěší v nizozemském Utrechtu, který vede po střeše školy a navíc vytvořil nový chráněný prostor pro hry a odpočinek.