Hrál na pohřbu princezny Diany a hlásí se k homosexualitě. Sir Elton John dnes slaví 70. narozeniny | Reflex.cz

Kdykoliv zazní slavná skladba „Candle In The Wind“, asi všichni si vzpomenou na okamžik, kdy ji Elton John pod názvem „Goodbye England´s Rose“ hrál na pohřbu princezny Diany v září 1997. Spojení s populární britskou princeznou vyneslo této skladbě cenu Grammy, ale i titul nejprodávanějšího singlu všech dob. Díky této písni a dalším mnoha hitům patři Elton John mezi největší hitmakery všech dob. Dnes tento hudebník a zpěvák světové velikosti slaví své 70. narozeniny.

Stylová oslava kulatých narozenin Eltona Johna se podle britského i zámořského tisku uskuteční v Los Angeles. Přítomno na ní bude mnoho zpěvákových přátel včetně dlouholetého dvorního textaře Bernieho Taupina. Na večírku, na kterém vedle samotného oslavence budou k slyšení i speciální performance zpěvačky Lady Gaga, proběhne sbírka ve prospěch nadace Elton John AIDS Foundation a místního kulturního centra Hammer Museum.

Elton John - Candle in the Wind/Goodbye England's Rose - pohřeb princezny Diany v roce 1977

U klavíru od 11 let

Elton John se narodil jako Reginald Kenneth Dwight 25. března 1947 v Londýně. V roce 1972 si nechal úředně změnit jméno na Elton Hercules John, přičemž prostřední jméno Hercules prakticky nepoužívá. Na klavír hraje od svých 11 let. Jelikož se původně sám nemohl prosadit, doprovázel jiné interprety nebo hrál po hospodách. V roce 1967 let se seznámil Berniem Taupinem a spolu vytvořili jeden z nejúspěšnějších autorských dvojic v historii populární hudby.

K nejznámějším hitům Eltona Johna patří mimo jiné skladby „Sacrifice“, „Daniel“, „I'm Still Standing“ nebo „Can You Feel the Love Tonight“, která byla oceněna Oscarem a zazněla v megaúspěšném animovaném filmu Lví král. Elton John si zazpíval i celou řadu jako například „Don't Go Breaking My Heart“ s Kiki Dee nebo „Don't Let the Sun Go Down on Me“ s Georgem Michaelem.

Divoká 80. léta

Elton John se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Na jeho coming out si však světová veřejnost musela počkat. V 80. letech, kdy Elton John podle svých slov zažíval tvůrčí krizi a holdoval drogám, alkoholu, ale i nezřízenému sexu s mnoha muži, se totiž na den svatého Valentýna v roce 1984 žení s německou zvukovou inženýrkou Renate Blauel. Manželství se však rozpadá po čtyřech a Elton John veřejně přiznává, že je gay.

Johnovým partnerem je o patnáct let mladší David Furnish. 21. prosince 2005 vstoupila dvojice do registrovaného partnerství a ve stejný den o devět let později uzavřela manželství. Pár má dva syny: Zacharyho a Elijah Joseph Daniela. Pár jméno náhradní matky svých synů přísně tají.

Elton John - Can you feel the love tonight

Vyznamenán královnou

Elton John je znám svou sběratelskou vášní. Vlastní také impozantní sbírku luxusních vozů, z níž část rozprodal, další sbírky uměleckých předmětů a brýlí. Jako jeden z nejbohatších Britů má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a jeho vosková figurína je v londýnské sbírce Madame Tussaud. Bojuje proti AIDS a jeho nadace na tyto účely rozdělila již přes 200 milionů dolarů. Za služby v hudbě a dobročinnost jej britská královna Alžběta II. v roce 1998 povýšila do šlechtického stavu a Elton John si může pyšnit titulem „Sir“.