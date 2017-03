Do Česka přijel další konvoj amerických a britských vojáků | Reflex.cz

Do Česka vjela přes Rozvadov dnes po deváté hodině první ze sedmi kolon konvoje amerických a britských vojáků. V první ze sedmi kolon projelo 18 z celkem 125 vozidel. Po dálnici D5 teď zamíří do Ostrova u Stříbra, kde natankují svou vlastní naftu. Další části kolony by měly Rozvadovem projet vždy v půlhodinových rozestupech.