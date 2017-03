U tureckých břehů se utopilo 12 migrantů, čtyři se pohřešují | Reflex.cz

Člun s 22 uprchlíky se potopil nedaleko tureckého přístavního města Kuşadasi. Sedm lidí se z něj podařilo zachránit. Dva turečtí převáděči doplavali k tureckému břehu, kdy byli zatčeni. Plavidlo zřejmě směřovalo na některý z nedalekých řeckých ostrovů v Egejském moři.

Masový příliv migrantů a uprchlíků, pocházejících z Blízkého východu a Asie, se cestou přes Turecko do Řecka v posledním roce zastavil díky loňské dohodě EU s Ankarou. Několik desítek denně jich ale nyní opět připlouvá. Počty migrantů se začaly zvyšovat v posledních dnech kvůli lepšímu počasí.

Od loňska ale celkově vzrostl počet migrantů směřujících z Afriky do Itálie. Podle údajů italského ministerstva vnitra se loni do Itálie dostalo více než 181.000 migrantů a uprchlíků. Letos jich připlulo už asi 20.000.

Ve vodách Středozemního moře letos zahynulo již na 560 lidí, oznámila dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Celkem do Evropy letos připlulo přes Středomoří podle IOM asi 25.170 lidí, z toho 80 procent do Itálie, zbytek do Řecka a Španělska. Loni se při pokusu dostat se do Evropy utopilo podle IOM 7763 osob, v roce 2015 jich bylo 6107.