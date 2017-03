Soud potvrdil Dahlgrenovi doživotí za čtyřnásobnou vraždu v Brně | Reflex.cz

"Důkazy svědčí o tom, že to byl obžalovaný, kdo poškozené postupně všechny čtyři usmrtil. Usmrtil je úmyslně, jako pachatel příčetný se zcela zachovanými rozpoznávacími a nepodstatně sníženými ovládacími schopnostmi. Počet obětí a způsob provedení činu zakládá k právní kvalifikaci, kterou soud použil, tedy zločin vraždy," uvedl předseda senátu.

Podle soudu jsou splněny podmínky pro uložení doživotí. Tou je zvlášť zavrženíhodný způsob činu, Soudci poukázali na extrémní míru surovosti a brutality použité při usmrcení obětí. "Postupně, tak jak byly usmrcovány, jim bylo zasazeno 29, 27, 11 a osm ran působících převážně na hlavy a krk obětí, při kombinaci ran sečných a bodných," uvedl předseda senátu.

Splněna je podle soudců i podmínka, kterou je zvlášť zavrženíhodná pohnutka. Soudci poukázali na zákeřnost obžalovaného při provedení útoku, kdy jednu z obětí napadl zezadu, další dvě v posteli a posledního chlapce napadl poté, co jej nalákal do domu pod smyšlenou záminkou společných aktivit. Hned po vstupu do domu ho udeřil do hlavy přichystaným kamenem o hmotnosti přes 11 kilogramů a poté jej pobodal. Podmínkou pro uložení mimořádného trestu je v tomto případě podle soudců také účinná ochrana společnosti i recidiva obžalovaného.