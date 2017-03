Do deseti let budeme pěstovat lidské orgány pro transplantace, tvrdí americký futurolog | Reflex.cz

Za deset let bude běžné transplantovat lidem orgány vypěstované z jejich vlastních buněk, je přesvědčen americký vynálezce, spisovatel a futurolog Ray Kurzweil. Řekl to na veletrhu výpočetní techniky CeBIT v německém Hannoveru. Optimistický je i pokud jde o další oblasti moderní techniky.

Dnes může být podle Kurzweila situace pro lidi, kteří potřebují transplantaci velmi těžká. Jsou zařazeni do pořadníku a často se stane, že zemřou dřív, než se pro ně najde vhodný orgán. I když dopadnou dobře, orgán se najde a transplantace se podaří, musejí brát imunosupresiva, aby jejich tělo nový orgán neodmítlo.

To vše se podle devětašedesátiletého Američana, který se podílí mimo jiné i na projektech budoucnosti ve společnosti Google, v příštích letech změní. Pokrok v počítačových a dalších technologiích podle něj přinese revoluci do medicíny.

"Už nyní jsme schopni pěstovat orgány s DNA pacientů. Spolupracuji s firmou, kde pěstujeme srdce, plíce, ledviny. Jsme schopni je úspěšně voperovat zvířatům," uvedl Kurzweil. Cesta z oblasti, která se dnes možná jeví jako science fiction, do reality přitom podle něj nebude dlouhá.

"Brzy se to bude týkat i lidí. Řekl bych, že do pěti let to bude úspěšná experimentální technologie, za deset let to bude zavedená terapie," je přesvědčen. Nové metody lidstvu podle Kurzweila dodají nevyčerpatelnou zásobu orgánů pro transplantace.

Pokrok, který je nyní exponenciální, se podle Kurzweila nezastaví zdaleka jen u transplantací. Americký odborník počítá s tím, že v dohledné budoucnosti bude možné přeprogramovat imunitní systém, aby úspěšně bojoval s rakovinou, nebo vypnout geny spoluzodpovědné za obezitu.

V dalších oblastech si Kurzweil v příštích letech dokáže představit oblečení, které si lidé sami tisknou na 3D tiskárnách, nebo také pokrytí energetických potřeb lidstva skrze sluneční energii.