Ve starém pianu našli zlatý poklad, uvnitř byla ukryta mošna mincí. Nechat si jej ale nemohou

V hrabství Shropshire na jihozápadě Anglie našli majitelé starého piana malý zlatý poklad: zlaté mince pocházející z let 1847–1915. Objev má však jeden háček. Neví se, zda je to poklad také po právní stránce.

Pytlík se zlatými mincemi donesli majitelé, kteří piano koupili v roce 1983. Piano pochází z roku 1906, prvnímu kupci jej prodal obchod s hudebními nástroji v Essexu. Od té doby je jeho osud neznámý, a to až do zmíněného roku 1983, kdy si jej pořídili z druhé ruky obyvatelé Shropshiru. Ani oni tak neznají přesný původ piana. Ten je přitom pro určení, komu poklad patří, klíčový.

Přesný počet mincí, který se v kožené mošně nacházel, britská BBC ani místní muzeum nesdělily. Odborníci z tamního muzea se ale shodují, že jedna zlatá mince může mít hodnotu kolem 220 liber, což je v přepočtu zhruba 6600 korun. Je ale možné, upozorňují odborníci, že se cena mincí po podrobném prozkoumání může mnohonásobě zvýšit. Bude nutné mince roztřídit, přesně určit jejich stáří a původ.

Je také zajímavé, jaký právní status bude mošna se zlatými mincemi mít. Je totiž pravděpodobné, že rodina, která od roku 1983 piano vlastnila, si je nebude moct ponechat. Podle zákona o pokladech (Treasure Act) z roku 1996 je pokladem předmět, u něhož jsou kumulativně splněny tyto podmínky: jeho stáří je alespoň 300 let, původní majitel věc ukryl, aby ji později mohl nalézt, potomci onoho původního majitele jsou neznámí. Další dvě podmínky se týkají poměru kovu, které zde pochopitelně (vzhledem k tomu, že jde o zlato) splněny jsou. Majitelé piana to tak nebudou mít vůbec jednoduché. Mince sice evidentně ukryty byly, stejně tak jako neznáme potomky původního majitele, ovšem mince nejsou staré 300 let. Shropshirští policisté navíc zahájili vyšetřování, jehož cílem bude najít původní majitele, aby se jich zeptali, zda o mincích věděli a zda na ně tedy mohou vznést vlastnické právo. Do doby, než se o „pokladu“ rozhodne, budou mince uschovány ve shropshirském muzeu.