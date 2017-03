Stojí za únikem informací z daňového přiznání Trumpových sám prezident USA?

Moderátorka televize Rachel Maddowová uvedla, že jí dokumenty předal novinář David Cay Johnston, který je prý našel ve své poště. Trump doposud odmítal svá daňová přiznání zveřejnit s tím, že procházejí auditem finančního úřadu. Podle expertů však audit zveřejnění těchto dokumentů nebrání. Američtí prezidenti v uplynulých desetiletích svá daňová přiznání běžně zveřejňovali.

Johnston v rozhovoru s Maddowovou naznačil, že je možné, že mu formulář poslal sám Trump. Kloní se k tomu i právník Richard Painter, který působil jako poradce pro etické záležitosti v administrativě prezidenta George Bushe. Upozornil totiž, že dokument je označen jako kopie určená klientovi a že to není formulář zaslaný finančnímu úřadu. "To není kopie dokumentu zaslaného na adresu finančního úřadu. Nechal to snad uniknout on sám (Trump)?" napsal na twitteru Painter.

Televize MSNBC zveřejnila získané dokumenty na svých internetových stránkách. Bílý dům upozornil, že jejich zveřejnění je nezákonné. "Vy víte, jak zoufale toužíte po sledovanosti, když jste ochotni porušit zákon kvůli zprávě o dvou stránkách daňového přiznání z doby před více než deseti lety," uvedl Bílý dům na adresu MSNBC.

Britský list The Independent napsal, že Trumpovi zaplatili daň z příjmu 5,3 milionu dolarů a 31 milionů v podobě minimální daně, kterou mohou uplatnit lidé s vysokými příjmy. The Independent uvedl, že teorie o tom, že zdrojem úniku je sám Trump, má stále více příznivců.

Vzhledem k tomu, že zveřejněný dokument je pouze částí daňového přiznání, nelze si učinit obrázek o skutečném Trumpově osobním majetku, poznamenal analytik BBC. K tomu by bylo potřeba mít další dokumentaci poskytovanou daňovému úřadu. "Na chvíli si politický svět myslel, že jde o politickou bombu, která padá na Bílý dům. Bylo to ale spíš jenom jako blesk za noci - rychlý záblesk a pak zase návrat do tmy," sdělil zpravodaj BBC pro Severní Ameriku Anthony Zurcher.

Zveřejnění daňového přiznání bez souhlasu dotyčné osoby je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody až na pět let a pokuta až 5000 dolarů, upozornila agentura AP. Moderátorka Maddowová ale tvrdí, že MSNBC uplatnila právo zveřejnit informace v obecném zájmu zakotvené v prvním dodatku americké ústavy.

Petr Hájek o Donaldu Trumpovi