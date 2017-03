Brazilský prezident se stěhuje ze svého sídla. Prý tam straší, nepomohli ani vymítači ďábla

Šestasedmdesátiletý prezident a jeho třiatřicetiletá manželka se tak rozhodli opustit jedno z nejluxusnějších míst, jaké jim brazilské Rio de Janeiro mohlo nabídnout. Sídlo je situované na břehu jezera a Niemeyer jej postavil jako modernistické odpočinkové místo. Proslulý architekt nechal prezidentskou rezidenci postavit v roce 1957 a od v Česku známého brazilského prezidenta Juscelina Kubitschka v něm žil zatím každý prezident.

Jen současnému prezidentovi se sídlo tak nějak nezdá. Včera se nechal slyšet, že se s manželkou v místě necítí dobře a dají raději přednost menšímu a skromnějšímu sídlu. Prezident řekl, že v místě cítí zlou atmosféru a přítomnost duchů. Slova prezidenta následně otiskla brazilská i britská média. „Cítil jsem tam něco zvláštního, nepopsatelného. Nemohl jsem tam usnout od první noci, kdy jsem v rezidenci spal. Ty energie tam nebyly dobré,“ uvedl britský deník Daily Telegraph, když prezidenta Temera citoval. „Marcela cítila totéž co já. Jen Michenzhino (sedmiletý syn prezidentského páru, pozn. red.) to tam měl rád, lítal od rána do večera z jedné strany na druhou,“ uvedl dále prezident. „Už jsme se i začali ptát: Nejsou tady duchové?“ řekl pak prezident novinářům. Jeho manželka dokonce do domu pozvala duchovního, aby se pokusil místo vymýtit od zlých elementů. Ani to však evidentně nezabralo. Při slovech o vymítání si nelze nevybavit českou paralelu na téma zlí duchové, když před několika týdny zveřejnila známá Kancelář Blaník neuvěřitelnou scénku, v níž ve svém sídle za pomoci vatikánských kněží neúspěšně vymítala ďábla z počítače, kde si pouštěli choulostivé scénky ze života nyní již bývalého prezidentského protokoláře Forejta. Paralelu lze spatřovat mimo jiné v tom, že se vymítání pomocí duchovních nezdařilo.Prezident se proto se svou rodinou přestěhoval do sídla, z něhož se původně do prezidentské rezidence přemístil. Temer byl totiž brazilským viceprezidentem, než loňského roku nahradil ve funkci prezidentku Dilmu Rousseffovou. V této funkci měl možnost bydlet ve „viceprezidentském“ sídle, které po jeho převzetí prezidentské funkce zůstalo prázdné. Pod brazilským prezidentem se nyní doslova houpe židle, protože Temer nyní čelí jinému důležitému skandálu, než je údajná přítomnost duchů v jeho prezidentském paláci. Momentálně totiž čelí podezření, že se nechal sponzorovat v roce 2014 ze zdrojů, které nebyly legální. Tento skandál, který zřejmě rozhodne o jeho dalším politickém působení v zemi, však momentálně překrývá úsměvná historka s vymítáním duchů ve slavném prezidentském sídle.