Letadlo společnosti Air India při přeletu nad Českem přestalo komunikovat. Vzlétly k němu české i německé stíhačky

Podle sdělení německých úřadů zůstal v evakuovaných elektrárnách jen personál určený pro naléhavé situace. Pokyn byl vydán poté, co se dopoledne kontakt s letounem ztratil na 22 minut. Opatření se týkalo elektráren Brunsbüttel, Brokdorf, Grohnde, Lingen a Unterweser. Některé z nich už jsou delší dobu mimo provoz.



Podle německého vojenského letectva dopravní letadlo společnosti Air India mířící do Londýna mělo problémy s rádiovým kontaktem už nad Maďarskem. Stroj pak doprovázely české stíhačky, které posléze vystřídaly dva eurofightery německých ozbrojených sil. Dohled nad problematickým letounem posléze převzalo belgické armádní letectvo.



Mluvčí českého generálního štábu Jan Šulc ČTK potvrdil, že dva české gripeny kvůli incidentu do vzduchu vzlétly. Poznamenal, že šlo o nekomunikující letadlo, podobně jako v polovině února v případě jiného indického dopravního letounu. Jeden pilot tehdy spal a druhý naladil při přechodu pod pražskou letovou kontrolu špatnou frekvenci a navíc si ztlumil hlasitost ve sluchátkách.

Německé stíhačky doprovázely indický boeing do Londýna poté, co se nad střední Evropou přestal hlásit

Tyto případy chybějícího rádiového kontaktu s letadly nejsou podle expertů zcela výjimečné. Zda na palubě nepanuje mimořádná situace, se pak prověřuje vizuálním kontaktem. Nedostatek rádiového kontaktu může být důsledkem technické závady nebo chyby při obsluze.



Co bylo za tímto problémem indického stroje, německé úřady zajišťující bezpečnost letového provozu a vzdušného prostoru nebyly s to říci. Tuto informaci se zatím nepodařilo zjistit ani od společnosti Air India.



V Německu je v takovýchto mimořádných situacích vyhlašován takzvaný preventivní poplach. Jde o případy, kdy by letadlo mohlo být z teroristických či jiných pohnutek zneužito jako zbraň. Zaveden byl v roce 2003 k ochraně vzdušného prostoru před takovými útoky po zkušenostech s teroristickými útoky ve Spojených státech 11. září 2001.