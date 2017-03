Severní Korejci poprvé naznačili, kde by zaútočili na Američany

US Army

Nové zpravodajské informace amerických a japonských tajných služeb, které se opírají o informace státních médií Severní Koreje, ukazují, že terčem možného raketového útoku diktátora Kim Čong-una by se mohla stát americká letecká základna Iwakuni v prefektuře Jamaguči na jihu ostrova Honšú.

Severní Korea v posledních měsících testuje některé své rakety i motory, které v nich používá. V pondělí nevyzpytatelný režim pravděpodobně otestoval čtyři rakety balistické rakety Scud s prodlouženým doletem. Ty by za určitých okolností mohly zasáhnout i americké vojenské cíle v Japonsku.

„Je to poprvé, co Severokorejci popsali svoji konkrétní představu o napadení Američanů v Japonsku,“ řekl deníku The Japan Times Jeffrey Lewis z Middleburyho institutu mezinárodních studií v kalifornském Monterey.

Loni severokorejská vojska simulovala útok na přístavy a letiště v Jižní Koreji. Mělo se jednat o cíle v Pusanu, což je druhé největší jihokorejské město s více než 3,5 miliony obyvatel.

Do korejského Pusanu a jeho okolí by severokorejské rakety Scud s prodlouženým doletem (původně byly vyráběny v Sovětském svazu) doletěly a podle odborníků by po dalších úpravách mohly zasáhnout i Japonsko, kde je umístěno od konce druhé světové války několik desítek amerických vojenských základen.

Základna Iwakuni patří mezi vůbec nejvýznamnější v celém Japonsku. V současnosti zde operuje kolem 15 tisíc amerických i japonských vojáků a civilních zaměstnanců. Od ledna jsou zde i vysoce technicky vyspělé stíhačky F-35B. Nasazení těchto letadel v blízkosti Severní Koreje je podle vojenských analytiků vzkazem diktátorovi Kim Čong-unovi, že jakékoli pokusy o napadení Jižní Koreje či Japonska bude tvrdě a ihned potrestáno. Opakovaně o tom hovoří i prezident Donald Trump.

Problémem pro svět ale je, že Severní Korea vyhrožuje celá desetiletí vojenským útokem, ale nikdo ve skutečnosti přesně neví, jaké má na to kapacity a jak vyspělá je v současnosti její raketová technika a v jakém stavu je její armáda. Podle některých odborníků Severokorejci pouze umně předvádějí svaly, které jsou ale slabé. Vydírají tak ostatní, aby si uchovali svůj vliv a mohla „tlačit“ zejména na Jižní Koreu.

