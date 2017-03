Většina Britů podporuje tvrdé plány na odchod země z EU, Češi žijící na ostrovech se ale nemají čeho bát

Většina Britů se společně s premiérkou Mayovou dokonce domnívá, že lepší je nemít s EU žádnou dohodu, než vyjednat špatnou dohodu. Proto Velká Británie tlačí na změny všech pro ni důležitých smluv, a pokud se nedohodne s Evropskou unií jako celkem, může vyjednávat i samostatně s jednotlivými zeměmi. To si ale ani Brusel nepřeje.

Bruselská byrokracie v tomto narazila na kámen, protože někteří politici nepochopili, že Britové tradičně ctí dohody a když loňské referendum (to přitom nebylo pro vládu závazné) rozhodlo o opuštění EU, tak evropská organizace prostě opuštěna bude. Nic na tom nezmění to, že evropská média často ukazovala demonstranty v ulicích britských měst, kteří si odchod nepřejí. Na druhou stranu i odpůrci ví, že nastal čas na vyjednání co nejlepších podmínek i pro ně.

Podle průzkumu agentury YouGov, který se uskutečnil v druhé polovině ledna, většina příznivců i odpůrců Brexitu v současnosti podporuje premiérku Mayovou v takřka všech důležitých bodech nastávajícího jednání s EU.

Výsledky mohou být pro evropskou byrokracii, některé politiky i veřejnost na kontinentu až překvapivě jednoznačné.

Hodně se diskutuje o tom, jaké podmínky budou mít po Brexitu miliony obyvatel EU, kteří žijí, pracují a studují ve Velké Británii. Jak uvádí britský statistický úřad, v zemi žijí více než 3 miliony lidí z členských zemí Evropské unie. Nejvíce, zhruba 880 tisíc, je Poláků, Čechů kolem 50 tisíc. Britů je pak ve státech Unie milion. Co s těmito lidmi bude?

Vláda premiérky Mayové navrhuje, že podmínky pro ty, co už v zemi žijí, zůstanou v podstatě stejné, ale jen tehdy, pokud si toho samého budou moci „užívat“ i její krajané v EU. A co na to britská veřejnost? Až 80 procent Britů si myslí, že vláda má občanům EU na ostrovech garantovat všechna jejich současná práva, když to bude reciproční.

Větší rozdíly jsou v pohledu na to, jak v budoucnosti kontrolovat migraci ze zemí EU do Británie. Až 94 příznivců Brexitu požaduje opětovné kontroly na hranicích, v případě odpůrců je pro ale překvapivě také většina – 54 procent.

Jasná neshoda mezi příznivci a odpůrci odchodu z EU panuje v případě osudu celní unie a jednotného trhu s EU. Celní evropskou unii nechce 76 procent stoupenců Brexitu, ale pouze 39 procent odpůrců. Pokud jde o jednotný trh, tak je poměr 82 ku 34 procentům. Ovšem jak upozornila agentura YouGov, celkově chce většina odchod.

Jak vyjednávání o odchodu Velké Británie z Evropské unie nakonec dopadne, uvidíme poměrně brzy. Bude to něco za něco. Že se ale nakonec najde kompromis pro obě strany, je téměř jisté. Strašení nedává v tomto případě žádný smysl. Spojené království je k úzké spolupráci s EU „odsouzeno“ i když nebude členem Unie, to samé platí opačně.