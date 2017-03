Kam ty ženy mizí? Dnes vládne pouze 16 prezidentek nebo premiérek. Ale států je skoro 200

Když se zdálo, že Hillary Clintonová by mohla porazit Donalda Trumpa, často se rozebíral fakt, že by se stala vůbec první ženou v amerických dějinách, která by byla zvolena do Bílého domu. Nestalo se. Přes všechny proklamace, nátlak feministických hnutí i občasné genderové šílenství, jsou ženy pořád ve vrcholných funkcích prezidentek či premiérek spíše výjimkou. V současnosti je jich na celém světě pouze 16, přestože nezávislých států je téměř 200.