První černá primabalerína Misty Copelandová a Barack Obama: Rasismus nezmizí díky jednomu prezidentovi nebo jedné primabaleríně

Příběh Misty Copelandové je variancí na téma triumfu navzdory nepřízni osudu. Když byla ve třinácti letech objevena pro balet, žila s matkou a pěti sourozenci ve dvou pokojích v ošuntělém hotelu v Los Angeles. Dnes říká, že pro ni balet znamenal útěk. „Bylo to místo, kde jsem se cítila v bezpečí, což se obecně nedá říct o všech těch letech mého dětství a dospívání. Balet byla jistota, na kterou jsem se mohla spolehnout.“

Nebýt pomoci její první trenérky Cindy Bradleyové, jež jí v začátcích poskytla náhradní rodinné zázemí, Misty by jen těžko mohla vystoupat na vrchol. To, co se ostatní učí několik let (tančit na špičkách – en pointe), se naučila během tří měsíců. O rok později již profesionálně vystupovala. V osmnácti letech byla přijata do souboru Amerického baletního divadla, kde o 14 let později získala pozici sólistky. Na výsluní se však pravděpodobně udrží kratší dobu než většina jejích kolegyň. Primabalerínou se totiž stala v relativně pozdním věku.

Její příklad je v baletním světě důležitý hned z několika důvodů. Jedná se o umělecké odvětví, které je stále skandálně podreprezentované mnohými společenskými skupinami. Vysoké výdaje a množství času, jež je nutné věnovat tréninkům, z tance vylučují většinu chudých i Afroameričanů. Dalším z problémů je fixování stereotypního ideálu baletky – bílé a subtilní ženy. Černošky jsou oproti tomu tradičně vnímány jako ženy atletického typu.

Svými kariérními úspěchy Misty Copelandová přispívá k pomalému narušování zavedených pořádků v baletu. Přesto se v nedávném rozhovoru s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou shodli, že vytrhat kořeny předsudků nelze prostřednictvím exemplárních výjimek. Proti rasismu je nutné bojovat zespodu. Podle Obamy je tlak na mladé Afroameričanky, vybočující svou fyziognomií z médii propagovaného ideálu ženské krásy, historicky silnější než na Afroameričany. O diskriminaci je třeba mladé lidi vzdělávat. Úkolem státu by pak měla být snaha o narovnání podmínek nutných pro následování snu toho kterého dítěte, ať pochází z jakkoliv vyloučeného prostředí nebo má jakoukoliv barvu pleti.