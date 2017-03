Amsterdam se vrací ke kořenům: centrum bude záměrně zaplaveno vodou

Centrum hlavního města Nizozemska čeká významná přestavba. Okolí hlavního nádraží, kudy do města denně proudí desetitisíce lidí, a které vás pravděpodobně na cestě do metropole lásky a coffee shopů uvítá, bude z velké části zaplaveno vodou. Rozsáhlý projekt počítá s výstavbou nové stanice metra pod vodní plochou, ale i plovoucími pontony, kde budou lidé moct zaparkovat svá kola. Zdá se vám projektování extra místa pro kola komické? Věřte, že bicykly používá denně k dojíždění do práce 63 % Holanďanů!

Dějiny Nizozemí jsou neodmyslitelně spjaty s bojem s vodním živlem. Na místě dnešního hlavního města se ještě ve středověku nacházela bažinatá oblast, kterou se za účelem trvalého obývání podařilo zkrotit až pomocí důmyslných odvodňovacích systémů, přehrad a polderů. Ačkoliv jsou pro město dodnes charakteristickým znakem především vodní kanály, přičemž většina z celkové délky 100 kilometrů je splavná, jen těžko byste si Amsterdam spojovali s přímořskou atmosférou. Jedním z důvodů je právě umístění rozlehlé budovy hlavního nádraží, která město od velké vodní plochy opticky odděluje.

Projektanti vybrali na konci 19. století parcelu pro hlavní nádraží s ohledem na blízkost centra a na možnost postavit železniční tratě podél hrází, což znamenalo minimum demolice okolí. Místní si však neogotickou budovu nikdy neoblíbili. Zablokovala výhled na záliv, který pro město po celá staletí představoval symbol rozkvětu a čilých vztahů se všemi kouty bývalého impéria. Představit si, že kdysi lodě kotvily až skoro u hlavního náměstí Dam je dnes téměř nemožné.

I z těchto příčin se městská rada rozhodla vrátit vodě symbolicky část města, a vytvořit tak zároveň esteticky příjemnější uvítací bránu. Obrovské betonové prostranství bude zaplaveno vodou do roku 2023. Jedná se o jednu z nejambicióznějších přestaveb veřejného prostranství v dějinách země. Výsledek by měl město zkrášlit a zároveň zmírnit problém s nedostatkem míst pro odkládání jízdních kol. V roce dokončení by jich mělo okolí hlavního nádraží pojmout 17,5 tisíc. Po dokončení instalací plovoucích pontonů o sedm let později až 21,5 tisíc.