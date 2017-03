Češky na internetu obchodují s pozitivními těhotenskými testy. Kvůli falešným potratům nebo svatbám

Na internetu už několik let bují obchod s pozitivními těhotenskými testy. Zájemce je může pořídit už od stokoruny. Jak uvádějí sami prodejci, pozitivní test gravidity může posloužit například k dobrému kanadskému žertu. Co když ho ale člověk kupuje s jiným záměrem a rád by ho například použil k vydírání? Z dobrého vtípku se může vyklubat trestný čin, za který hrozí až pět let vězení.