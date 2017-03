Bláznivý nápad ve Francii: Barack Obama, budoucí francouzský prezident!

Zní to bláznivě, a bláznivé to také je. Recese čtyř kamarádů, kteří se, asi pod vlivem dobrého vína, rozhodli, že Barack Obama bude novým francouzským prezidentem, se stala středem zájmu francouzské metropole. A nejen té – petice, která žádá, aby se Obama stal francouzskou hlavou státu, zaujala i světová média.

Barack Obama, i kdyby stokrát chtěl, a i kdyby si ho všemi způsoby žádal do čela státu francouzský lid, má smůlu. Podle francouzské ústavy se prezidentem může stát pouze rodilý Francouz, což Barack Obama rozhodně nesplňuje. Další, spíše technický problém spočívá v Obamově souhlasu. Chtělo by hodně fantazie představit si Baracka Obamu, který si nyní užívá zaslouženou dovolenou, jak přijíždí do Francie přesvědčovat své potenciální voliče.

Přestože jde o zjevnou recesi, jejíž realizace není možná, vzbudila ve Francii značnou pozornost. A to nejen médií, která ji brala spíše jako pouhý vtípek, ale také mezi samotnými občany. Je těžké odhadnout, do jaké míry oněch 42 tisíc Francouzů, jež podepsali petici, která volá po Obamově zvolení do čela státu, jsou s nemožností plánu, pod něž připojili svůj podpis, obeznámeni. Vzhledem k jeho šílenosti by se však dalo odhadnout, že to valná většina oněch 42 tisíc podepsaných ví, a jenom mají prostě smysl pro humor.

„Oui, on peut“ je heslo humorné kampaně, do češtiny jej můžeme přeložit jako „Ano, my můžeme“. Plakáty s tímto zněním, v barvách trikolory a s portrétem Baracka Obamy se svým typickým úsměvem, jsou nyní vylepené po celé Paříži. Recese už zaujala americká i britská média, včera o petici odvysílala reportáž například britská BBC.

A proč právě Barack Obama, ptali se britští novináři tvůrců petice? „No protože má úplně nejlepší životopis ze všech lidí na světě!“ uvedli autoři. Pak ale promluvili vážněji – chtěli v podstatě tímto vtipem ukázat světu, že Francie, kde zažívá úspěch krajně pravicová extremistka Marine Le Penová, může nabídnout i nejvyšší ústavní funkci cizinci. „Je to spíše gesto, než reálný plán“ uzavírají tvůrci petice.