Amazon prodává antisemitské knihy zpochybňující holocaust. Na výzvy, ať toho nechá, nereaguje

Dopis k „omezení šíření nenávisti“ majiteli Amazonu napsal Robert Rozett, šéf knihoven v památníku Jad vašem. Ten argumentuje tím, že je „povinností“ firmy zastavit šíření myšlenek antisemitismu. Ředitel Rozett pro list The Jeruzalem Post řekl, že Amazon by tak mohl učinit i s ohledem „na nárůst antisemitských incidentů v USA“. Narážel tím zřejmě na rozsáhlý útok vandalů z 20. února na židovském hřbitově v University City, což je předměstí St. Louis.

Podobné stížnosti adresoval Jad vašem Amazonu již předtím, ale firma argumentuje tím, že postupuje v rámci principu „šíření svobody informací“, který hodlá dál dodržovat. Jak se na problém dívá samotný Jeff Bezoz, není jasné, protože ani na dotazy médií zatím neodpověděl.

Památník konkrétně upozornil na dva známé pamflety zpochybňující holocaust a to knihy

„True History of the Holocaust: Did six million really die?“ a „The Hoax of the Twentieth Century: The Case against the Presumed Extermination of European Jewry“.

Tu první napsal pod pseudonymem Richard E. Harwood člen neonacistické britské Národní fronty Richard Verrall a vydal ji v roce 1974. V 80. letech proběhlo kvůli ní několik soudů v Kanadě a dílo je zakázané v Německu či Jihoafrické republice.

Druhou knihu vydal americký univerzitní profesor Arthur R. Butz v roce 1976. V různých vydáních jsou obě knihy pořád v nabídce Amazonu (tedy byly tam ještě v pondělí odpoledne).

Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad vašem, který byl založen v roce 1953 v Jeruzalémě, vlastní největší archiv dokumentů o vyvražďování Židů za druhé světové války. Kromě jiného je zde velká knihovna v téměř 90 tisíci knihami a dalšími publikacemi. Místo navštívili při svých cestách do Izraele všichni čeští prezidenti, Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman.