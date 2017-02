Vrací se fenomén - Nokia 3310. I s milovanou hrou Had

Novinka ze světa mobilních telefonů byla oznámena na veletrhu v Barceloně, kde se o víkendu konal Světový veletrh mobilních technologií. I další značky, jako Lenovo nebo Huawei, na veletrhu zveřejnily svoje nové modely, návrat Nokie 3310 však vše ostatní zcela zastínil.

Předností Nokie bude především délka výdrže baterie. Nebylo nijak neobvyklé, že předchozí modely vydržely i týden či více, a proto se tuto staronovou Nokii rozhodli výrobci ještě vylepšit – slibují, že vydrží bez nutnosti dobíjení až jeden měsíc. Této Nokii se rozhodně nebude říkat smartphone – přístup na internet bude omezený, pouze pomocí prohlížeče a několika aplikací, které ale zvládnou „jen“ 2,5G (nyní jsme zvyklí na 3G nebo dokonce 4G připojení). Podle prodejce bude stát 49 liber, což je zhruba 1500 korun.

A co je nejdůležitější – výrobce, tedy start-up s názvem HMD-Global, který zakládal bývalý zaměstnanec zaniklé Nokie, slibuje, že v telefonu najdou jeho příznivci hru, kterou svou oblíbeností zatím žádná jiná nepředčila. Jedná se o hru Snake neboli česky Had, kde jsme v dobách internetu v plenkách naráželi do hadího ocasu a pomyslných herních zdí, lovili myši a ve dlouhých chvílích si zvyšovali nejvyšší skóre. „Bude to telefon pro digitální detox,“ uvedl výkonný ředitel HMD-Global Arto Nummela. Telefon bude ale jistě vhodný i pro milovníky retra nebo seniory, kteří se s pomalu, ale jistě odcházejícími původními „třicettřidesítkami“ odmítají rozloučit.