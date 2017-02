V Heidelbergu najel muž autem do lidí, jeden ze zraněných zemřel

Řidič osobního auta dnes odpoledne v německém Heidelbergu najel do skupiny lidí na chodníku a tři osoby zranil. Třiasedmdesátiletý Němec později svým těžkým zraněním v nemocnici podlehl, oznámila policie. Mluvčí heidelbergské policie dnes večer vyloučil, že by šlo o teroristický čin. Informovala o tom agentura APA

"Motiv spočívá v psychice útočníka," řekl bez dalších podrobností mluvčí policie agentuře APA. Řidič má podle policie 35 let a je to německý občan, jeho jméno ale sděleno nebylo. Incident se stal kolem 16:00 v centru města na Bismarckově náměstí, řekl policejní mluvčí. Řidič s pronajatým autem najel do skupiny chodců před pekařstvím. Třiasedmdesátiletý těžce zraněný muž později v nemocnici zemřel. Lehce zraněni byli dvaatřicetiletý Rakušan a 29letá žena z Bosny.

Řidič ozbrojený nožem se pak dal na útěk. Po pár stech metrech ho střelbou zastavila přivolaná policejní hlídka. Řidič byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice, kde prodělal operační zákrok, řekl policejní mluvčí Norbert Schätzle. Jeho aktuální zdravotní stav zatím není znám, uvedly úřady. Schätzle také řekl, že nemůže potvrdit informace místních médií, podle nichž byl muž duševně nemocný. Není podle něj ani jasné, jestli muž při útěku někoho ohrožoval nožem. Místo činu bylo večer stále uzavřené a policejní odborníci prohlíželi automobil. Experti shromažďují otisky prstů a stopy DNA a vyšetřování dál pokračuje, uvedla policie.

Německá veřejnost vnímá podobné zprávy mimořádně citlivě po prosincové tragédii v Berlíně, kde pachatel teroristického útoku najel s kamionem do davu lidí na vánočním tržišti a jedenáct jich zabil.