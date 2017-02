Čech, který chtěl bojovat za Islámský stát, dostal 3 roky vězení. Znovu by to prý neudělal

Krajský soud v Plzni dnes poslal dvaadvacetiletého Jana Silovského ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku na tři a čtvrt roku do věznice s dohledem. Silovský je první Čech souzený za to, že se chtěl přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát (IS).