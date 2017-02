Islandský prezident Jóhannesson: „Ananas na pizze bych zakázal“

Zdá se, že Jóhannessonův komentář rezonuje především díky své vtipnosti a nevážnosti. Vstřebávání katastrofických zpráv, negativních předpovědí a nekonečných mediálních válek mezi politiky se stalo denním chlebem nás všech. Jinak ničím nezajímavá informace o gastronomických preferencích islandského prezidenta se proto v tomto kontextu stává tolik potřebným prostředkem pro oddych. Nikdo nikde neumírá, nikdo nikoho nevykazuje z Evropy ani z Ameriky, nikdo nepřivolává třetí světovou válku.

Další vlnu pobavení způsobilo prezidentovo nadsazené prohlášení o tom, že kdyby mohl, ananas by jako přísadu na pizzu zakázal. V úterý pak na svůj facebookový účet napsal: „Ananas mám rád, ale ne na pizze. Nemám pravomoc předložit zákon, který by lidem zakázal dát si na pizzu ananas. A jsem rád, že ji nemám. Prezidenti by neměli mít neomezenou moc. Nechtěl bych úřad islandského prezidenta zastávat, pokud bych mohl zakázat vše, co nemám rád. A ani bych nechtěl žít v zemi, kde by to bylo možné. Na pizzu doporučuju mořské plody!“ Ačkoliv z příspěvku stále čiší notná dávka nadsázky, v pozadí se dá vycítit satira. Na kterého světového lídra Jóhannesson naráží, je otevřené. Každý si může dosadit, koho chce.

Guðnimu Jóhannessonovi je čtyřicet osm let. V minulosti působil jako historik na Islandské univerzitě. Prezidentem byl zvolen v minulém roce poté, co o svých kvalitách přesvědčil 39 % voličů. Na volební kampaň použil v přepočtu pouhé dva milióny korun. Po nástupu do úřadu odmítl 20% zvýšení platu a 10 % příjmu poukázal na charitu. Bez zajímavosti není ani fakt, že v minulosti přeložil do islandštiny čtyři romány Stephena Kinga.