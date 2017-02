Italský restauratér nabízí 5 % slevu rodinám se slušně vychovanými dětmi

Ferrari odhaduje, že až 30 % rodičů nemá tušení, jak své děti zvládat. Pobíhají po restauraci, personál se jim musí neustále vyhýbat, často obtěžují ostatní hosty a na toaletách po sobě stříkají vodu. V Itálii přitom stále přetrvává tradice dlouhých rodinných obědů, které trvají několik hodin. Setkání jsou považována za společenskou událost, podává se několik chodů a skoro bez výjimky se jich účastní i nejmladší členové rodiny.

Antonio Ferrari dostal nápad promítnout chování dětí do ceny servisu spontánně, když si všiml jedenáctičlenné rodiny, která absolvovala návštěvu restaurace s několika dětmi bez povšimnutí ostatních hostů. Pěti procentní sleva rodinu tak nadchla, že nechala majiteli třicet euro spropitného. Ferrari říká, že mu jde víc než o odsuzování rodičů nevychovaných dětí o pozitivní motivaci. Zároveň je podle něj na místě, aby majistelé restaurací, kaváren a dalších stravovacích zařízení společně pečovali o kultivovanost míst, kam většina lidí utíká před shonem všedního dne a chce si zde vychutnat mimořádné chvíle se svými blízkými.

Co si o nevychovaných dětech myslíte vy? Kde se nalézá hranice mezi omezováním dětského sebevyjádření a nevratnou fixací postojů, které mají negativní vliv na integraci dítěte do společnosti? Jaký postoj by měli zaujmout restauratéři a jaký cizí lidé, jež rozpustilé děti obtěžují?