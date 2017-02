Samantha Cameronová promluvila o smrti svého syna. „Ivanova smrt změnila manželovu politiku,“ tvrdí

Prvorozený syn manželů Cameronových se narodil v roce 2002. Bohužel již od svého narození trpěl silnou epilepsií, vzácně zkombinovanou s mozkovou obrnou. Chlapec nemohl mluvit ani chodit, čemuž rodina také musela uzpůsobit své bydlení. David Cameron, na rozdíl od své manželky, se i přes tradiční zdrženlivost o synovi vcelku často zmiňoval, když se jej na něj novináři tázali. Krátce před Ivanovou smrtí například uvedl, že i když Ivan nemluví, může se smát, a to expremiéra činí velmi šťastným. Samantha Cameronová však takto sdílná nikdy nebyla. O smrti svého syna veřejně nikdy nemluvila. Až nyní, po osmi letech, řekla britské BBC několik krátkých odpovědí, které však hovoří za vše.

„Měla jsem pocit, že vše okolo je nepodstatné. Že nic dalšího už nemá smysl,“ uvedla Samantha, která si budoucího britského premiéra vzala pět let před jeho nástupem do funkce, tedy v roce 1996. „Každý den byl vyčerpávající. Jízdy do nemocnice a z nemocnice... Do určité míry se dá říci, že Ivanova nemoc mě připravila na roli manželky premiéra. Žila jsem život, který nebyl obvyklý. Od samého Ivanova narození jsme čelili situaci, která je opravdu obtížně zvládnutelná,“ uvedla Samantha. „Ale jako každý v podobné situaci, i my jsme prostě museli jít dál,“ zakončila Samantha. „A to i přesto, že Ivanova smrt zastínila celý okolní svět. Myslím, že to změnilo i Davida a jeho přístup k politice.“

Nutnost „jít dál“ vyvstala pro Cameronovy hlavně kvůli tomu, že Ivan nebyl jejich jediný syn. V roce 2004 se jim narodila dcera Nancy, o dva roky později syn Arthur a v roce 2010 další dívka jménem Florence.