Britští vědci tvrdí, že přípravky s vitamínem D, mohou skutečně zastavit chřipku a nachlazení

Za normálních okolností se vitamín D tvoří v kůži působením slunečního záření. To by mělo podle odborníků pokrýt zhruba 80 procent denní potřeby, ale to je podmíněno tím, v jaké zeměpisné šířce žijete a na ročním období. V zimě ho proto například u nás syntéza působením slunečního záření nevytvoří dostatek. K tomu by podle britských vědců mohly skutečně dopomoci přípravky, které „déčko“ obsahují. A tím by se mohlo zabránit některým nemocím.

Studie byla zveřejněna ve středu v odborném časopise British Medical Journal. Najdete ji v angličtině zde.

Lékaři ze zdravotnické agentury Public Health England ale na stanici BBC ihned upozornili, že přípravky obsahující vitamín D nejsou až takovým „zázrakem“. Jenže souhlasí s tím, že je dobré je pro posílení imunitního systému zejména v zimě užívat. V létě to podle nich není tolik potřeba.

Jednodušší je samozřejmě cesta jíst potraviny, které kalciferoly, tedy látky obsažené ve vitamínu D, obsahují. Najdete je například v rybím tuku, játrech, vaječném žloutku či mléce. Jenže zde podle lékařů není na druhou stranu dostatek potřebného vitamínu D.

Podle mnoha odborných studií vitamín D podporuje imunitní systém, příznivý efekt může mít i na krevní tlak či svaly.