Trumpovi lidé byli během kampaně v kontaktu s ruskými agenty, tvrdí deník NYT

Členové volebního týmu Donalda Trumpa byli během loňské prezidentské kampaně opakovaně v kontaktu s představiteli ruských tajných služeb a ruské vlády. Podle amerického listu The New York Times (NYT) to vyplývá z nahrávek telefonních hovorů, o kterých ho informovali američtí činitelé. Moskva kontakty svých agentů s Trumpovým týmem popřela, Trump zprávu NYT označil za konspiraci prolhaných médií.