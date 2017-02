Dominik Hašek o Smartym: Vím, že se tomu lidi smějí. Nelíbí se mi to. Ale počkejte!

Býval zvyklý večer co večer přijímat aplaus obecenstva, během úžasné hokejové kariéry Dominik Hašek pobral tuny poct. Chytal, vynikal. Dnes se o to samé pokouší v byznysu. Nezadal si zrovna lehký úkol, usmyslel si naučit český národ pít jeho „chytrý“ nápoj, nově pak i ten, který „chrání“.

Tuzemský spotřebitel na sociálních sítích hodně živě diskutuje nad neotřelým nápadem věnovat drink myslivcům, rybářům i jim blízkým včelařům, jak se praví v neobyčejné upoutávce na novinky z Haškovy dílny. Ta je ostatně už pár týdnů jedním z hitů internetu.

Pro pořad webu iSport Overtime 52letý bývalý slavný gólman popsal detaily kampaně a vůbec svůj pohled na byznys, v němž věří, že prorazí. „To víte, že bych chtěl, aby každý kolem mě chodil a říkal mi: Dominiku, ty jsi tak vynikající,“ reaguje na diskuze lidí ke spotu, v němž zabírá hlavní roli.

„Chci, ať se lidi na sociálních sítích vyjadřují, od toho to tam je. Jestli je to dobře, nebo špatně (co děláme), člověk ve finále dokáže stejně jen tím, jestli se to bude prodávat, nebo ne. V tomhle případě mají lidi důvod se mi smát, zatím se neprodáváme, abychom si vydělali,“ uznává Hašek.