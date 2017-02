Moře vyplavilo v Anglii kokain za 1,5 miliardy korun. Kriminalisté si z toho dělají legraci

Tašky byly doslova napěchovány kokainem a podle prvních odhadů, které zveřejnili kriminalisté, má droga hodnotu neuvěřitelných 50 milionů liber, což je více než 1,5 miliardy korun. Jak se drogy na pláž zvanou Hopton Beach dostaly, zatím není jasné. Je to ovšem jeden z největších nálezů kokainu, jaký Británie v posledních letech zaznamenala.

O případ se již zajímají příslušné orgány, zejména pak britská agentura pro vyšetřování trestných činů. Ta uvedla, že je možné, že se pašeráci drog, kteří se pohybovali s nákladem u pobřeží, báli odhlení, a proto svůj nezákonný náklad nouzově vyhodili. Je také možné, že si pro náklad měl někdo přijít.

Kokain v hodnotě 1,5 miliardy korun • Foto National Crime Agency

Na celém případu je však asi nejzajímavější, s jakým humorem jej policejní složky berou. Možná by mohla sloužit jako inspirace pro českou policii. Krátce po objevu, který lze hodnotit jako závažný, napsali vyšetřovatelé na Twitter příspěvek, který zněl takto: „A vy jste si mysleli, že je blbý, když ztratíte zavazadla. Jestli někdo nějaké postrádá, máme ho u sebe a je v bezpečí.“

And you thought your missing luggage was bad… 😬 If anyone wants to claim it, we're keeping it safe for you 😉 https://t.co/SVrrG8t30p