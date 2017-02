Jak zabít koťátko. Indická učebnice radí dětem, jak usmrtit domácího mazlíčka

Ochránci zvířat volají na poplach kvůli nové učebnici, která se dostala před několika týdny do oběhu do základních škol v Indii. Text knihy totiž radí, jak zabít kotě pomocí experimentu, nad nímž zůstává rozum stát.

Teď trochu parafrázujeme, ovšem text knihy zní, alespoň v překladu podle britské BBC zhruba takto: Vezměte dvě malá koťata a dvě krabice. Do jedné udělejte otvor tak, aby do ní proudil vzduch. U té druhé se ujistěte, že do ní vzduch proudit nemůže. Vložte kočky dovnitř a dva týdny je v krabici nechte. A co se stane po dvou týdnech? Kočka, která byla bez kyslíku, je jaká? Mrtvá. Zvířata, stejně jako lidé, tak potřebují k životu kyslík.

Mnozí učitelé, jak píše BBC, již knihu označili jako nevhodnou. Jsou popsány i případy, kdy stránky, které popisují tento pokus, učitelé jednoduše vytrhli. Aktivisté navíc upozorňují, že návod neohrožuje jen zvířata, ale také děti – co kdyby si pokus chtěli vyzkoušet sami na sobě? I když je to naprosto extrémní a nepravděpodobná varianta, ochránci zvířat upozorňují, že učit děti zabíjet mláďata (v učebnici je doslova popsané, že pokus probíhá s kotětem, nikoliv s dospělou kočkou).

Na rozsáhlou kritiku již zareagovalo vydavatelství knihy, které přislíbilo, že v příštím vydání již pokus s mrtvým koťátkem nebude. Vydavatel slíbil, že revidované vydání bude k dostání příští rok.