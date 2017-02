Belgický expremiér a spojenec Babiše v Bruselu varuje: Pokud se EU nereformuje, může zmizet

Nejenom Donald Trump a Vladimir Putin se ptají, kdo další by mohl po Velké Británii vystoupit z Evropské unie. Bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt, který vede za Evropský parlament jednání o Brexitu, ve středu varoval, že „pokud se EU nereformuje, mohla by zmizet“. Verhofstadt je kromě jiného bruselský spojenec Andreje Babiše.

Guy Verhofstadt poskytl ve středu rozhovor britské stanici BBC a upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin chce zásadně rozdělit EU a Donald Trump zase na ní vyvíjí tlak některými svými kroky. „Pak je tady hrozba džihádismu a cítíme i obrovský vnitřní tlak nacionalistů a populistů. Navíc je tady otázka Brexitu. Je to existenciální moment pro Evropskou unii,“ řekl belgický expremiér a dodal: „Nyní je čas EU reformovat, jinak by mohla zmizet.“

Verhofstadt to říkal ve stejný den, kdy Dolní sněmovna britského parlamentu schválila zákon o Brexitu, který podpořila naprostá většina poslanců a poslankyň. Teď už je jasné, že odchod Británie bude zcela jednoznačný a že bude mít i různé dopady na členské země EU, včetně Česka. Například pokud jde o pobyt obyvatel Evropské unie na ostrovech. Některé současné výhody by pro ně mohly skončit.

Belgický expremiér je kromě jiného i bruselským spojencem Andreje Babiše, vystoupil v únoru 2015 na sjezdu hnutí ANO a českého ministra financí tehdy několikrát chválil. Zda má ale Babiš stejné názory i na možný rozpad EU, není jasné, protože o zahraničněpolitických otázkách většinou nemluví a podle všeho se v této problematice tolik neorientuje. To může být velkým problémem, pokud by po podzimních volbách sestavoval vládu.

Další velký test přitom rozbouřenou Evropu čeká již příští měsíc. V Nizozemsku proběhnou 15. března parlamentní volby a vyhrát by mohl zarytý bojovník proti islámu Geert Wilders. Podle odhadů může získat 35 křesel v parlamentu, který má 150 členů. Premiérem zřejmě nebude, protože ostatní strany se proti němu hodlají spojit, ale mohl by rychle vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie, takzvaný Nexit. K jeho výsledku by pak musela každá vláda přihlížet. Nizozemci (a předtím i Francouzi) v červnu 2005 odmítli v referendu takzvanou euroústavu a tím ji pohřbili.

S napětím se také čeká, jak ve francouzských prezidentských volbách v dubnu a květnu uspěje Marine Le Penová, která je k EU velmi kritická.