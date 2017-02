Islámský stát verbuje mladé uprchlíky na jejich cestě do Evropy. Zabezpečí trasu a dá každému 2000 dolarů

Mimořádně nebezpečný způsob radikalizace mladých muslimů provozuje podle posledních zpráv Islámský stát. Snaží se „exportovat“ své lidi do Evropy pomocí pašeráků a náborů v uprchlických táborech. Vyhledává především velmi mladé, většinou nezletilé chlapce, kteří cestují bez doprovodu. Těm nabízí „bezpečnou cestu“ za azylem do EU a dává jim až 2000 dolarů. Podmínkou je budoucí spolupráce s džihádisty.

O podobném postupu již několikrát informovaly tajné služby západních zemí. Podrobnosti pak nedávno zveřejnil v Londýně think tank Quilliam. Ten založili v roce 2008 muslimové, kteří se snaží upozorňovat na projevy radikalismu u svých souvěrců.

Podle zprávy Quilliam Foundation jsou na své migrační trase nejzranitelnější právě mladí lidé, kteří cestují ve skupinkách a bez doprovodu někoho dospělého ze svých rodin. Peníze za slib příslušnosti Islámskému státu jim dávají pašeráci, kteří je dostanou do Evropy, nebo se výplata provede přímo v některém uprchlickém táboře na Blízkém východě či v severní Africe.

Podle autorů zprávy, Nikity Malikové a Harase Rafiqua, trpí mnozí uprchlíci nedostatkem peněz, které nutně potřebují na potraviny, vodu a zajištění bezpečného průchodu do Evropy. Proto někteří z nich souhlasí s nabídkami Islámského státu.

Zpráva dokonce popisuje místa, kde se dají mladí uprchlíci k Islámskému státu naverbovat. Mají to být především tábory v Libanonu a Jordánsku, kde se platí za „kus“ až 2000 dolarů. Levnější je to například v Keni, kde jsou statisíce migrantů ze Somálska, ale také v Bangladéši a Pákistánu. Tam je to pouze polovina sumy.

Za zajištění cesty ke Středozemnímu moři na sever Afriky (většinou dnes míří do Libye) dostávají noví extrémisté 500 až 600 dolarů. Je to tedy opačný postup, kdy jinak pašerákům musí platit uprchlíci. Takto za ně zaplatí islamistická organizace a ještě přispěje na cestu.

Výběr uprchlíků probíhá například v jiholibyjském městě Al Katrún. Kdo se přidá k džihádistům, tomu je zabezpečen ozbrojený doprovod, doprava a bezpečná cesta k moři, kde čekají pašerácké lodě. Ty pak míří většinou do italských vod.

Islamisté prý na pečlivě vybrané uprchlíky udeří hned při prvních dnech jejich pobytu v táborech, protože jejich lidé dokážou přesně odhadnout potřeby jednotlivých lidí a vyhodnotí jejich finanční situaci. Polovina všech budoucích džihádistů prý byla přesvědčena v prvních týdnech jejich pobytu v táboře.

Kolik přesně bylo podobným způsobem propašováno do Evropy radikálních mladých islamistů, není jasné. Existují pouze odhady – ty hovoří o několika stovkách až tisících.