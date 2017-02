Melania Trumpová se stala první dámou a… zmizela veřejnosti z očí. Stejně to udělala Michelle Obamová

Žít vedle alfa samce jako je Donald Trump, který se vyznačuje neustálým pohybem a chce pořád předvádět výsledky své práce, není jistě jednoduché. Američané ale přece jenom od své nové první dámy, Melanie Trumpové (46), očekávali větší veřejnou aktivitu. Zatím se jí nedočkali. Melania pečuje hlavně o desetiletého syna Barrona Williama, s kterým kvůli škole zůstala v New Yorku. Samozřejmě to zavdalo důvody ke spekulacím.

Už před nástupem Donalda Trumpa do funkce se často hovořilo o Melanii jako o krásné a skvěle oblékané (na lednové inauguraci ohromila nádhernými modrými šaty od návrháře Ralpha Laurena), ale poněkud tajemné dámě. Nebyla ani žádnou velkou hvězdou v předvolební kampani manžela. Tuto roli, stejně jako jiné v Bílém domě, pevně převzala Ivanka, prezidentova dcera.

Zda to byla dohoda na prvního půl roku, než se první dáma přestěhuje i se synem do Bílého domu ve Washingtonu, o tom pouze všichni spekulují. Ovšem naprosto stejným spekulacím čelila i Michelle Obamová, která po zvolení muže v roce 2008 také na nějaký čas zůstala s dcerami Natashou a Maliou v Chicagu a také moc nestála o pozornost veřejnosti. I když si na to už většina lidí nevzpomene, vymínila si i Michelle, že v předvolební kampani nebude moc vystupovat, protože chtěla být s dcerami doma (tehdy jim bylo 10 a 13 let). Dokonce některé zdroje říkají, že právě ona poradila Melanii, aby se kvůli synovi nepřestěhovala hned do Washingtonu.

Barron se proto 25. ledna vrátil k vyučování do své prestižní soukromé Columbia Grammar and Preparatory School, která se nachází ve čtvrti Upper West Side na newyorském Manhattanu. Rozdíl oproti minulosti je v tom, že se tak děje nejenom za doprovodu matky, ale i agentů tajných služeb a místní policie. Nárok na ochranu mají v případě amerického prezidenta také všechny jeho děti (těch je pět) a dokonce i vnoučata.

Jak nakonec Melania Trumpová pojme funkci první dámy, se naplno uvidí až v létě. Zatím se po boku manžela objevuje spíše sporadicky. V sobotu s ním byla na charitativním plese Červeného kříže v klubu Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě. V neděli v noci našeho času pak s Trumpem a dalšími hosty sledovala Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu.

Ovšem předtím byla spatřena na veřejnosti jen 21. ledna při bohoslužbě v New Yorku, kde doprovázela prezidenta.

„Takový postup je bezprecedentní, přece jenom jsme od prvních dam zvyklí na větší aktivitu,“ řekla agentuře AFP Katherine Jellisonová, profesorka historie na univerzitě v Ohiu. „Manželky obvykle doplňují a posilují program prezidenta v březnu a dubnu, tedy v prvních 100 dnech jeho vládnutí. V tomto případě tomu tak možná nebude,“ dodala Jellisonová.

Jiní experti ale poukazují podle některých amerických médií na to, že nastal čas pro nezávislou první dámu, která odráží realitu 21. století. Takže jim naopak postup Melanie nevadí. A vzorné plnění role matky může její pozici naopak do budoucnosti posílit.

Melania už během loňské kampaně oznámila, že by se chtěla soustředit na boj s kyberšikanou. A ihned po inauguraci k tomu měla příležitost. Odpůrci prezidenta nevybíravě napadali na sociálních sítích i jejího syna Barrona, že se prý chová nevhodně (dělal v den inaugurace například „opičky“ na svoji malinkou neteř, když jeho otec podepisoval první zákon) a že to je autista. Většina těchto tweetů pak byla smazána, protože veřejnost se Barrona hlasitě zastala. Přece jenom se jedná o desetiletého kluka, který si nějakou tu „opičku“ může ještě dovolit.

Bílý dům (říká se, že za tím stála přímo Melania) pak vydal toto prohlášení: „Stalo se už dlouholetou tradicí, že dětem prezidentů je umožněno vyrůstat mimo veřejnou pozornost. Bílý dům očekává, že tato tradice bude pokračovat. Děkujeme za spolupráci v této záležitosti.“

Soudit navíc Melanii Trumpovou po prvních týdnech ve funkci první dámy, je nesmyslné. Jak tato bývalá slovinská modelka funkci nakonec uchopí, uvidíme nejdříve za půl roku.