U Madridu mají první most na světě, který byl vytištěn ve 3D tiskárně

Má jen něco přes 12 metrů, ale patří mu světový primát. Malý most, který se nachází v parku Castilla-La Mancha ve španělském městě Alcobendas severně od metropole Madridu. Dílo se zapsalo do historie tím, že je to první most (či spíše lávka), který byl vyroben v 3D tiskárně a skutečně slouží svému účelu.