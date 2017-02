Jak zastavit migraci přes Středomoří? 4 opatření, od kterých si Evropa slibuje změnu

Jak snížit počet migrantů, kteří riskují cestu přes Středozemní moře do Evropy? To je otázka, nad kterou se na Maltě sešli lídři Evropské unie. V centru jejich zájmu je hlavně Libye, která jako země bez stabilní vlády představuje při řešení migrace kritický bod. Za loňský rok přišlo do EU přes centrální Středomoří 181 tisíc migrantů. 90 procent se jich přitom do Evropy dostává právě přes Libyi.