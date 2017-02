V Rusku budou trestat rodiče, kteří selžou v „kultivaci duchovních hodnot“

Po nedávném kulatém stolu se zástupci Ruské pravoslavné církve Výbor pro vzdělávání Státní dumy doporučil potrestat učitele a rodiče, kteří nedokážou pěstovat správné „duchovní hodnoty“ u dětí. Zprávu o tom přinesl 31. ledna server The Moscow Times.

Podle tiskové agentury Moskva poslanci dumy tvrdí, že „rodiče a pedagogovéů by měli nést právní odpovědnost za „dostatečně kvalitní“ výchovu dětí k duchovním hodnotám. Návrh dokumentu však nijak přesně neříká, jaká opatření by vláda měla přijmout, když se zjistí, že u dětí to s duchovními hodnotami není dobré.

Výbor dumy rovněž doporučuje, aby úředníci ministerstva školství vytvořili Radu duchovně mravní výchovy, jež by byla složena z vědců, členů komunity (zřejmě učitelské) a duchovních, kteří by mohli vetovat výukové materiály z duchovně morálních důvodů.

Výbor pro vzdělávání by mohl rovněž umožnit, aby vláda zavedla zvláštní privilegia těch vydavatelů učebnic, kteří mají prokazatelně „duchovně morální“ úroveň.

Kromě toho návrh žádá záruky, že studenti dostanou poučení o základech ruského pravoslavného křesťanství, a výbor rovněž navrhuje spolupráci mezi policií a ministerstvem školství s cílem omezit používání sprostých slov.

Minulý týden duma velkou většinou schválila legislativu dekriminalizující mnoho forem domácího násilí, včetně bití v rodinách, jež budou mít za následek „menší škody“, jako jsou „malé odřeniny, modřiny, povrchové rány a poškození měkkých tkání“.

Zákon nyní potřebuje souhlas Rady federace, jejíž hlava, prezident Putin, už předtím iniciativu schválila.

Co budou znamenat za současného stavu ony „duchovně mravní“ hodnoty, si můžeme domyslet. Je otázka, čistě řečnicky, jestli garantem hodnot může být zrovna Ruská pravoslavná církev. Sám moskevský patriarcha je agentem bývalé tajné policie KGB, kde Putin působil jako důstojník. Oba nejsou jediní lidé spjatí s KGB, kteří působí v nejvyšších státních a církevních funkcích.

Sama církev má od státu četná privilegia a zasahuje do mnoha oblastí života společnosti. Je ekonomickou velmocí ve vlastní zemi s miliardovými majetky. Že patriarchovi vyretušovali na oficiální fotografii luxusní hodinky (a opomenuli vymazat jejich odraz na zrcadlově lesklé desce stolu), už je jen komický dodatek.

V Rusku platí zákon, jenž trestá „misionářskou činnost“ nepravoslavných kazatelů a aktivistů. Postihnout lze třeba i lidi, kteří budou údajně nepravdivě mluvit o historii Ruska. Už se objevil trest pro jednoho člověka z lidu, jenž sdílel text o tom, že SSSR měl podíl na vzniku druhé světové války, čímž se myslel Stalinův vpád do Polska v roce 1939 na základě paktu Molotov–Ribbentrop.

Nic nového pod sluncem. Marxismus-leninismus se jen vyměnil za ruské pravoslaví a mašina jede dál. Vstříc k hlubším duchovně morálním hodnotám podle představ KGB. Teď už je jasné, proč chce Rusko zakročit proti používání sprostých slov.