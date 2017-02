Pod peticí proti oficiální návštěvě Trumpa v Británii strmě roste počet podpisů. Mayová na návštěvě trvá

Již přes jeden a půl milonu lidí (stav v úterý večer) podepsalo petici, která žádá britskou vládu o zrušení oficiálního pozvání Donalda Trumpa do Spojeného království. Petice reaguje na podpis exekutivního příkazu, jejž prezident podepsal minulý týden. Dočasný zákaz vstupu do USA občanům některých muslimských zemí působí zmatek a rozpaky, má však i své silné zastánce.

Petice je sofistikovaně formulovaná, nežádá totiž přímo zrušení Trumpovy návštěvy, pouze chce, aby jeho cesta do Spojeného království neměla punc oficiality. Ať se tedy Trump do Británie vydá, ovšem, ideálně, bez posvěcení královny a vlády.

„Donaldu Trumpovi by mělo být umožněno vstoupit do Spojeného království jakožto hlavnímu představiteli americké exekutivy. Neměl by být ale pozván na oficiální návštěvu, protože by to mohlo Její Veličenstvo uvést do rozpaků,“ píše se mimo jiné v petičním textu. Aby se parlament peticí zabýval, stačilo pouze sto tisíc podpisů.

Donald Trump se setkal s premiérkou Theresou Mayovou na americké půdě minulý pátek. Na ní byla mimo jiné dohodnuta návštěva Spojeného království, aniž by bylo stanoveno pevné datum. Během víkendu se pak proti návštěvě prezidenta v Británii sešlo v elektronické petici na milión podpisů Britů, kteří s návštěvou amerického prezidenta nesouhlasí.

Důvodem je především dočasný zákaz vstupu do USA občanům z muslimských zemí. Program pro přijímání uprchlíků byl exekutivním příkazem pozastaven na 120 dní, což se týká především uprchlíků z válkou rozvrácené Sýrie. Na 90 dní je pak zakázán vstup do USA lidem z Íránu, Iráku, Libye, ze Somálska, z Jemenu nebo ze Súdánu.

Rychlost, s jakou se petice rozšířila, je obdivuhodná, vezmeme-li v potaz, že je „na světě“ od pátku. Zdá se ale, že Britům ani sbírání podpisů nebude mnoho platné. Britská premiérka Mayová prohlásila, že zrušení návštěvy amerického prezidenta by bylo „populistické“. Královská rodina se k věci nijak nevyjádřila, londýnský starosta Sadiq Khan (který je muslim) podle BBC souhlasí s premiérkou.

Exekutivní příkaz je zvláštní nástroj amerického prezidenta, jehož pomocí může legálně obejít legislativní proces. Příkazy jsou sice závazné, ale podléhají soudnímu přezkumu. Státní zástupci šestnácti amerických států už také vydali společné prohlášení, v němž uvedli, že Trumpův krok považují za nepřijatelný.

V USA již způsobil velký rozruch, a především zmatky. „Cítíte se teď bezpečněji?“ ptá se na Twitteru íránská akademička Samira Asgariová. Na americkou půdu totiž nebyla vpuštěna řada vědců, vědkyň nebo také poslanců. Proti Trumpově antimuslimské kampani se postavila například i Madeleine Albrightová, bývalá americká ministryně zahraničí s českými kořeny.