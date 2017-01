Bill Gates má být za 25 let prvním bilionářem na světě. Chybí mu maličkost – 915 miliard dolarů

Svět se v budoucnosti, hovoří se o 25 až 50 letech, dočká prvních bilionářů. Myslí se hodnota majetku v amerických dolarech. Prvním by se mohl stát Američan Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft. Gatesovi je dnes 61 let, takže by to možná mohl stihnout. Experti se ale domnívají, že primát by mu mohl vyfouknout nějaký vynálezce nové převratné technologie, jehož jméno v současnosti možná ani neznáme.