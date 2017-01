Ve Venezuele se téměř všichni lidé stali přes noc milionáři. Jenže si nemohou koupit ani toaletní papír

Socialistický režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura dokázal v průběhu několika let uskutečnit ve své zemi zázrak. Stát, který má velké zásoby ropy a jiných surovin, se proměnil v místo zmaru. Na trhu je nedostatek všeho, od toaletního papíru po léky. Inflace dosahuje hrozivých 800 procent. Vláda ale před několika dny „udělala“ prakticky ze všech obyvatel milionáře. Ovšem pouze tím, že vytiskla nové bezcenné bankovky.

Venezuelská centrální banka dala 16. ledna do oběhu nové bankovky v hodnotě 500, 5000 a 20 000 bolivarů. Jeden americký dolar se ale prodává na místním černém trhu za více než 3000 bolivarů a tak dvacetitisícová bankovka má hodnotu pouze 6 až 7 dolarů (vláda tvrdí, že oficiálně je to třicet dolarů). To znamená, že když máte v peněžence milion, tak ve skutečnosti máte jen 300 až 350 dolarů. Navíc ceny poskakují ve Venezuele velkou rychlostí.

Problémem není v zemi pouze ničivá inflace, ale také absolutní nedostatek nejrůznějšího základního zboží. Jak cena ropy v posledních dvou letech na světových trzích klesla, nebyla schopna socialistická vláda na to nijak zareagovat, protože celá léta rozdávala sociální dávky, které platila právě z výnosů z ropy. Jinak stát nijak nerozvíjela. Jen utrácela. Například komunistickým přátelům na Kubě dodává ropu dlouhodobě za nižší cenu, která vůbec neodpovídá realitě.

Problém s měnou a inflací přitom není nový, podobný se řešil už v roce 2008.

„Zdá se, že vláda to téměř vzdala. Pouhé přidání nul na bankovkách nic neznamená, problémy se neřeší koncepčně, pouze se odsouvají a budou pak ještě větší,“ říká k postupnému krachu země Chris Sabatini, profesor ekonomie na americké Kolumbijské univerzitě.

Na situaci proto profitují nejrůznější zločinecké gangy, které pašují zboží především z Kolumbie a také ovládají černý trh s penězi. I proti tomu je vláda bezmocná.

Oficiální údaje sice neexistují, ale předpovědi ekonomů jsou pro tento rok pro Venezuelu ještě hrozivější. Inflace má dosáhnout až 1600 procent a bankovky, které představují dnes miliony bolivarů, budou lidem úplně k ničemu.

Rozšiřování bídy vede ke konfliktům nejenom na politické scéně, ale také dramaticky roste kriminalita. Kvůli nedostatku zboží dochází často k rabování.

Nesmyslný neokomunistický systém, který zemi bohatou na ropu přivedl do zkázy, zavedl v roce 1999 Hugo Chávez za halasné podpory levice celého světa, Ruska a Číny. Ten vyhlásil nerealistický program „Socialismus 21. století“, který ale začal postupně, jako všechny podobné systémy, krachovat.