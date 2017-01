Čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah: Královna ze mě udělala rytíře, Trump vetřelce

Ameriku má za domov, ale nová hlava státu Donald Trump mu dělá ze života peklo. Čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah totiž málem přišel o šanci na návrat do USA poté, co prezident uvedl v platnost kontroverzní imigrační výnos. V zámoří přitom žije už šest let a má tam i rodinu.