Útočníci zastřelili v kanadské mešitě šest muslimů při modlitbě

Mluvčí quebecké policie Christine Coulombeová řekla, že zemřelo šest lidí ve věku 35 až 70 let. Někteří ze zraněných jsou podle ní ve vážném stavu. V době útoku bylo v mešitě 39 osob.

Ředitel mešity Mohamed Yangui uvedl, že se útok odehrál v oddělení pro muže. On sám na místě v době činu nebyl, ale volali mu prý lidé, kteří se večerní modlitby účastnili.

Podle svědků vtrhli ozbrojenci do islámského střediska, známého jako velká quebecká mešita. Motiv jejich činu je zatím neznámý. Podle svědků měli na obličejích lyžařské kukly.

Quebecká velká mešita se stala terčem vandalů loni v červnu, kdy k jejímu vchodu někdo umístil prasečí hlavu.

Nedělní útok v Quebeku se stal několik dní poté, co americký prezident Donald Trump podepsal výnos proti vstupu migrantů ze zemí, s nimiž je spojena hrozba terorismu. Kanadský premiér Trudeau na to o víkendu reagoval prohlášením, že sousední Kanada uprchlíky vítá a nehledí na jejich vyznání.

Newyorský starosta Bill de Blasio po útoku v Quebeku řekl, že New York zpřísní bezpečnostní opatření v okolí mešit. "Všichni Newyorčané by měli být bdělí. Jestliže si něčeho všimnete, oznamte to. Naše modlitby dnes směřují k lidem ve městě Quebec, musíme držet pospolu," napsal de Blasio na twitteru.