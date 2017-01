Zemřela jedna z posledních svědkyň fungování nacistických špiček, sekretářka Josepha Goebbelse

Pomselová například pomáhala falšovat dokumenty, které upravovaly statistiky směrem dolů, pokud jde o padlé německé vojáky. Až do konce svého života ale tvrdila, že nevěděla v průběhu války vůbec nic o vyvražďování Židů, na kterém se její šéf podílel.

V době války nepátrala a nezajímala se ani o osud své někdejší židovské kamarádky Evy Löwenthalové, která zmizela v listopadu 1943. Až o šedesát let později se dozvěděla, že zemřela v koncentračním táboře v Osvětimi.

Až do roku 2011 odmítala hovořit o čemkoli, co s její prací pro Josepha Goebbelse souviselo. Pak poskytla jeden novinový rozhovor a více prozradila ve filmovém dokumentu „Německý život“, který byl promítán loni na Mezinárodním filmovém festivalu v Mnichově. Jenže ani zde se svět toho moc nedozvěděl.

„Lidé, kteří dnes tvrdí, že by nacisty zastavili... Věřím, že to většina myslí vážně, ale věřte vy mně - neudělali by to. Celá země byla jako pod nějakým kouzlem… Sama jsem nic špatného neudělala. Viním se jen z toho, že jsem se nezajímala o politiku… Necítím se vinna. To byste museli vinit celou německou populaci, že nezabránila nacistům dostat se k moci. Když mě ministerstvo najalo, nemohla jsem odmítnout,“ tvrdila Pomselová.

„Dělala jsem jen svoji práci,“ komentovala podobně jako mnoho Němců svůj život v dobách nacismu. Členkou hitlerovské strany NSDAP se stala v roce 1933.

Ke Goebbelsovi, jehož milenkou byla i česká herečka Lída Baarová, pak nastoupila v roce 1942 a na svém místě vytrvala až do konce války, kdy ji zatkli vojáci sovětské Rudé armády. Pomselová byla odsouzena na 5 let do vězení a byla odvezena do sovětského zajateckého tábora.

Když byla v roce 1950 propuštěna, opět vykonávala práci sekretářky a to v televizní a rozhlasové stanici ARD. Tam byla až do roku 1971, kdy odešla do důchodu.