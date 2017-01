Theresa Mayová ve Washingtonu. Nová kapitola zvláštního vztahu mezi Spojenými státy a Británií

Příjezd Mayové do Washingtonu se neobešel bez protokolárních škobrtnutí. Trumpův tým nezvládl v oficiálním programu správně vyspelovat premiérčino křestní jméno. Z Theresy se stala Teresa. O několik hodin později byl představitelům britského tisku odepřen přístup do Bílého domu, jelikož Američané nebyli schopní rozluštit britský formát dat jejich narození. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o maličkosti, v diplomatickém světě by za normálních okolností šlo o poměrně významné přešlapy. Vzhledem k tomu, že se však jedná o první týden v úřadě nejen pro Trumpa, ale i jeho tým, není třeba tyto drobné nedostatky okamžitě interpretovat jako zlověstné vzkazy zemi, která bude v následujících letech zase jednou hledat své místo pod sluncem.

Za povšimnutí nicméně stojí, s jakou pečlivostí Mayová k návštěvě přistoupila. Jako dárek přivezla americkému prezidentovi tradiční skotský pohár „quaich“, který si mezi sebou po staletí vyměňovali vůdcové klanů na Skotské vysočině. Symbol spřízněnosti a pohostinnosti odkazuje nejen na skotský původ Trumpovy matky Mary Anne MacLeodové, ale také na tradiční britskou snahu prezentovat vztahy se Spojenými státy v zářivějších barvách, než které používají Američané.

Základní dynamika zvláštního vztahu tak pravděpodobně v příštích letech zůstane kvůli oslabení pozice Británie v Evropě nezměněna. Britové budou Američany po vystoupení z Evropské unie potřebovat mnohonásobně víc než Američané Brity, přesto se vřelé vztahy s bývalým nepřítelem č. 1 hodí momentálně do krámu i Trumpovi. Potřebuje odvést pozornost od vyostřených vztahů s Mexikem a od nejistého výsledku rozhovorů s Vladimírem Putinem, se kterým si i přes deklarovanou vstřícnost určitě nebudou hrát na skotské klanové vůdce.