Turecko vyhrožuje zrušením dohody s EU o uprchlících. Migrace by se opět zvýšila

Řecký Nejvyšší soud rozhodl ve čtvrtek nevydat osm tureckých vojáků, kteří přiletěli na sever země vrtulníkem den po neúspěšném puči, který se v Turecku odehrál 15. července minulého roku. Vojáci požádali o azyl, ten jim byl sice v Řecku zamítnut, ale proti rozhodnutí se odvolali.

Jenže vláda v Ankaře žádá jejich okamžité vydání, protože je považuje za vlastizrádce. A vyhrožuje, že kvůli tomu by mohla vypovědět i dohodu s Evropskou unií o uprchlících, která ve svých důsledcích blokuje příliv migrantů na starý kontinent.

„Učiníme nezbytné kroky k vydání těch osmi osob. Včetně možného odstoupení od smlouvy o zpětném přebírání migrantů z EU,“ varoval v pátek ve státní turecké televizi TRT ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu. Vláda v Aténách ve své odpovědi uvedla, že „soudnictví je v Řecku nezávislé a všichni jsou povinni soudní rozhodnutí respektovat“. Řecko přitom loni oficiálně pokus o převrat odsoudilo a nechce na svém území uprchlé turecké vojáky. Současně musí vše proběhnout podle platných zákonů a to někdy trvá dlouho.

Navíc soud ve čtvrtek nařídil, aby bylo všechosm mužů propuštěno z vazby. Turci se proto obávají, že utečou do jiné země, kde požádají o azyl. Nebo že jim to dokonce bude umožněno, aby se Řekové nepříjemného případu „zbavili“. V Turecku je na všech osm vojáků vydán zatykač a je jisté, že by je za porušení přísahy čekaly vysoké tresty. Vláda tvrdí, že se jedná o „teroristy“. Kontroverzní dohoda o migraci mezi Tureckem a EU byla odepsána v březnu 2016, Umožňuje do Turecka vracet nelegální uprchlíky, kterým nebyl udělen azyl. Logicky se týká především Řecka, přes které se imigranti sídlící v Turecku snaží dostat do EU.

Spory mezi Řeckem a Tureckem ale blokují i další jednání o rozděleném Kypru, která se neúspěšně vedou už více než 40 let.