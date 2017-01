Německý genderový zákon o kvótách pro ženy ve vedení firem krachuje. Prý se naplní až za 30 let

Když v březnu 2015 německý Spolkový sněm schválil systém kvót pro ženy v čele největších firem zapsaných na burze, viděli jsme spokojené přikyvování feministek a některých neziskových organizací. Analýza provedená na začátku letošního roku ale ukázala, že žádné „genderové vyrovnávání“ se v tomto směru nekoná ani v Německu. Dalo by se dokonce říci, že zákon zkrachoval. Tempem, kterým to probíhá, by se naplnil až někdy za 30 let.