Šest let po arabském jaru prý je Egypt na správné cestě. Ale kam?

Je to šest let, kdy se začal bortit režim jednoho z nejdéle sloužících diktátorů na světě. Šest let od chvíle, kdy se z káhirského náměstí Tahrír stal pojem a synonymum pro arabskou naději na demokracii. Šest let od tzv. arabského jara vypadá a funguje Egypt více méně stejně jako za Mubáraka. Kam země pod vládou pevné ruky míří?