Temné pozadí vatikánské politiky: Papež donutil k rezignaci velmistra Řádu maltézských rytířů

Vynucená rezignace velmistra Festinga má pravděpodobně velmi temné pozadí. Tomu, že je situace skutečně závažná, nasvědčuje i fakt, že se jedná o naprosto bezprecedentní čin. Velmistr je řádem po staletí volen doživotně. Nyní jmenoval František I. do čela organizace svého vlastního delegáta, jenž ji má řídit do zvolení velmistra nového.

Jádro sporu podle všeho souvisí s širší problematikou střetu mezi liberálním křídlem katolické církve, které zastupuje papež, a konzervativním křídlem, k němuž se doposud hlásil velmistr Festing. Vyhrocení situace je pak přímou reakcí na propuštění vysokého představitele řádu Albrechta Freiherr von Boeselangera v prosinci loňského roku.

In terms of international law, the Holy See just annexed another sovereign entity.