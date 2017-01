Ztratil se vám balíček z ciziny? Na České poště se nedá dohledat, ani reklamovat

Čekáte balíček ze zahraničí. Každý den kontrolujete schránku a nic. Balík stále nepřichází, přestože podle sledování zásilek Track & Trace vidíte, že dorazil do Česka už před čtrnácti dny. Cestu až z Číny přitom zvládl třeba do týdne. A když se balíček po dlouhé cestě nakonec ztratí na České poště několik kilometrů od vašeho domova? Nemůžete udělat nic. Přestože má zahraniční zásilka takzvané trackovací číslo, může nenávratně zmizet v zákoutích České pošty a adresát to nemůže nijak reklamovat.