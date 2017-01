Internet zesměšňuje Trumpova nejmladšího syna. Zastala se ho dcera Clintonové

Šestatřicetiletá Chelsea ví, jaké to je dospívat v Bílém domě. Život pod neustálým dohledem médií s tím, že si nesmíte dovolit udělat žádnou chybu, umí být pořádně těžký. A své o tom nyní ví i Barron Trump, který si, po právu svému věku, ještě neuvědomuje, že jeho chování na otcových akcích pozoruje skrze objektivy kamer celý svět. Často se tedy nudí, vypadá unaveně a dělá různá gesta. A právě to se stalo terčem internetových trollů.

První dítě v Bílém domě, které postřílí své spolužáky. Zapálí oválnou pracovnu. Je to syn ďábla. To jsou jen některá z mnoha označení, kterým Barron na sociálních sítích čelí. A i když by ve svém věku ještě neměl podobné stránky navštěvovat, pravděpodobně to jeho pozornosti neušlo.

Proti tisícovkám komentářů se postavila Chelsea Clintonová, která na svůj Twitter napsala: „Barron Trump si stejně jako všechny děti zasluhuje, aby byl prostě dítětem. Ochrana každého dítěte ale zároveň znamená také zpochybňovat kroky prezidenta USA, které by mohly dětem škodit."

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) January 22, 2017

I když s ní mnoho lidí souhlasí, okamžitě se vyrojily i zástupy odpůrců. Její gesto však ukázalo, že i politickou volbou "znepřátelené" rodiny se mohou spojit a vyzvat ke stejnému postupu i celou zemi. Je totiž úplně jedno, jaký bude Donald Trump prezident. Hněv jeho odpůrců by měl vždy směřovat pouze na něj a nesnižovat se k útokům na nejmladší členy jeho rodiny.