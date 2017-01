Kardinál Vlk trpí rakovinou, čeká ho chemoterapie

Kardinál Miloslav Vlk trpí rakovinou plic s metastázami do kostí a čeká ho chemoterapie. Zdravotní problémy se u čtyřiaosmdesátiletého církevního představitele začaly projevovat zhruba na jaře loňského roku a o Vánocích se zhoršily natolik, že musel být na několik dní hospitalizován. Nemoc mu byla diagnostikována po Novém roce, nyní je v domácím ošetřování. Informuje o tom jeho osobní web www.kardinal.cz.

"Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít „tam”, je to nejsprávnější řešení," uvedl web.

Vlk na podzim absolvoval kvůli bolestem kloubů lázeňské léčení. Po něm se ale jeho stav zhoršil, začala ho trápit silná bolest a otok levého ramene, trpěl závratěmi. Na Štědrý den musel být hospitalizován na koronární jednotce pro poruchu srdečního rytmu. Po čtyřech dnech byl propuštěn, ale bolest levého ramene neustupovala. Podstoupil proto celotělové CT vyšetření a bronchoskopii, která potvrdila tumor plic s metastázami do kostí.

Do domácího ošetřování byl Vlk propuštěn v pátek. "Je předán do péče profesora onkologické kliniky, kde pro jeho typ nádoru připraví chemoterapii. Nyní pan kardinál bydlí na faře v Karlíně a péči o něj zajišťuje místní pan farář," uvedl web.

Vlk se narodil se 17. května 1932 v Líšnici na Písecku. Jeho život prošel řadou zvratů. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Po deseti letech mu ale komunisté odebrali tehdy požadovaný státní souhlas k výkonu kněžského povolání. Vlk pak sloužil mše tajně v malých skupinách věřících. Ač vzděláním historik, archivář a teolog, byl z politických důvodů nucen živit se jako myč oken.

Na začátku 90. let byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, poté se na jaře 1991 po rezignaci Františka Tomáška stal hlavou českých katolíků. Od října 1994 je kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal 1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež Benedikt XVI. v únoru 2010 a v pořadí 36. pražským arcibiskupem jmenoval Dominika Duku.