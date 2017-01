Nejdůležitější volby roku budou 24. září v Německu, suverénně vede Merkelová

V Německu bylo jenom do 18. ledna zveřejněno 12 celostátních průzkumů podpory politických stran a Merkelové CDU se v nich pohybovala vždy na prvním místě mezi 32 až 38 procenty. Její největší konkurent, ale v současnosti i vládní partner, sociální demokracie (SPD), má preference ustálené a jsou mezi 20 až 22 procenty. Pokud by se přibližně takto hlasovalo i ve volbách v září, tak by se Angela Merkelová opět stala kancléřkou a vládla by dalšímu koaličnímu kabinetu.

Na třetí místo se dostala antiuprchlická a k Evropské unii kritická Alternativa pro Německo (AfD), která vykazuje podporu 12 až 15 procent voličů. V tomto případě to ale může být i o něco více, někteří lidé ale v průzkumech nepřiznávají, že ji budou volit.

Další velmi významné volby budou ve Francii, kde se rozhodne o novém prezidentovi. První kolo se uskuteční 23. dubnu a předpokládané druhé 7. května. Podle odhadů a průzkumů se v tomto druhém utkají republikánský expremiér François Fillon a populární šéfka Národní fronty Marine Le Penová.

Svět mimořádně pozorně sleduje i blížící se parlamentní volby v Nizozemsku, kde v průzkumech vede tvrdý kritik islámu Geert Wilders ze Strany pro svobodu (PVV). Zda skutečně vyhraje, uvidíme brzy, ale podle odhadů vládu pak sestavovat nebude, ostatní strany se proti němu spojí.

V Česku se mají parlamentní volby uskutečnit 20. a 21. října a zatím vede jasně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Pak budou v lednu 2018 následovat prezidentské volby. Podle posledních informací hodlá opět kandidovat i prezident Miloš Zeman.